Платформа «VK Видео» представила новые функции и дизайн приложения

Платформа «VK Видео» обновила дизайн приложения и веб-версии. В сервисе появился обновленный раздел подписок, функция отложенного просмотра и управления уведомлениями. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.

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Лента «Продолжить просмотр» переместилась на главный экран, у пользователей появилась возможность добавлять видео в список «Смотреть позже» и управлять уведомлениями.

Отложенные ролики стали отображаться в разделе приложения «Библиотека».

Обновленный дизайн раздела «Подписки» упростил переход к избранным плейлистам и авторам.

Фильтр по авторам подстраивается под интересы и показывает наиболее просматриваемые шоу, ролики от блогеров и сообществ, на которые подписан пользователь.

Также пользователи получили возможность управлять уведомлениями в одном окне через кнопку «колокольчика» под видео.

Кроме того, в компании сообщили, что миллионы коротких видеороликов, созданных пользователями «VK Клипов», стали доступны в приложении «VK Видео» на Android.