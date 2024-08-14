Российские ученые создали «умную» губку для хранения водорода

Ученые Южного федерального университета вместе с коллегами из Болгарии создали «умный» материал. Это молекулярная губка, которая меняет структуру под воздействием света.

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Разработка основана на применении фотохромных молекул органических соединений спиропиранов, которые обратимо изменяют структуру под влиянием света. Для создания нового материала спиропираны нанесли на поверхность металл-органических каркасов (MOF).

По задумке ученых, пористые молекулярные губки можно использовать как емкость для хранения водорода. Светочувствительные молекулы позволят контролировать размер пор губки во время загрузки или высвобождения газа.

Новинка позволит обеспечить безопасное хранение взрывоопасного газа в стационарных резервуарах или при транспортировке. Кроме того, ее могут применять в электронике, чтобы устройства могли адаптироваться к разным условиям освещения.

Ученые ЮФУ смогли сформировать прочную химическую связь с помощью клик-химии. Это механизм получения сложных молекул путем соединения простых исходных блоков по принципу конструктора, сообщили в пресс-службе университета. Это позволяет создать стабильный композитный материал.

Ранее сообщалось, что ученые ЮФУ создали биогибридный компьютерный «нос». Она в миллион раз чувствительнее существующих аналогов.