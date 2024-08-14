СМИ: ЕК вступила в спор с Маском для усиления контроля над X

Предупреждение Еврокомиссии (ЕК) Илону Маску об ответственности за дезинформацию в X (ранее Twitter) обострило конфликт между Брюсселем и американским предпринимателем, усилив обеспокоенность в Европе по поводу ее способности контролировать разросшуюся заокеанскую платформу. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По словам заместителя директора Европейского политического центра Георга Рикелеса, противостояние между Маском и блоком "стало критическим моментом в борьбе ЕС" за действия в отношении мощных онлайн-платформ.

"Мы действительно стоим на пороге эпохи жесткого правоприменения в информационной сфере", - отметил эксперт.

Он также заявил, что Маск показал, "как технологии можно использовать в качестве оружия".

Ранее ЕК направила Илону Маску официальное письмо с предупреждением о готовности наказать X за недостаточное усердие в удалении "вредоносного контента" в связи с трансляцией в X интервью кандидата в президенты США Дональда Трампа. После публикации послания Маск сравнил его автора - еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона - с персонажем французского насмешника из комедийного фильма "Монти Пайтон".

В то же время, по словам представителя Еврокомиссии Арианны Подесты, направив письмо Маску с предупреждением об ответственности за дезинформацию в соцсети X за несколько часов до трансляции интервью с Трампом, ЕК не пыталась вмешиваться в проведение выборов в США. Подеста подчеркнула, что текст направленного Маску письма Бретона "не согласовывался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен или с коллегией Еврокомиссии". Время отправки этого письма также не согласовывалось с руководством и службами Еврокомиссии, добавила она.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в институтах Евросоюза сообщило, что ЕС намерен до конца года наложить на X штраф в 6% от ее мировой прибыли за нарушение новых норм европейского сообщества по контролю онлайн-контента. Агентство отмечало, что это решение власти ЕС могут принять в рамках ведущегося против соцсети X расследования о невыполнении требований Акта о цифровых услугах ЕС, который обязывает операторов интернет-платформ на уровне алгоритмов и без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в ЕС.