Самые распространенные мифы о смартфонах

Смартфоны, как и многие другие гаджеты, за годы обросли множеством мифов и слухов, которые никак не затихнут. Портал makeuseof.com рассказал о самых распространенных заблуждениях насчет мобильных телефонов.

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Приложения на фоне разряжают батарею

Apple и Android позволяют приложениям работать в фоновом режиме для более эффективной многозадачности. Однако обе операционные системы ограничивают функционал приложений на фоне: они почти не разряжают аккумулятор. А жалобы на снижение производительности, скорее всего, вызваны чем-то другим. Например, Android автоматически останавливает задачи, когда система нуждается в оперативной памяти.

Батарею лучше полностью разрядить перед подзарядкой

Литий-ионные аккумуляторы, на самом деле, работают лучше, если поддерживать их заряженными. Данный миф был актуален только для старых батарей типа NiMH и NiCD: они действительно работали дольше, если полностью разрядить их перед зарядкой. Современные же аккумуляторы не имеют такой проблемы, потому что у них нет эффекта памяти, как у прошлых моделей.

Хотя, справедливости ради, в мифе есть частичка правды. Некоторые эксперты согласны, что периодически стоит проводить полный цикл зарядки-разрядки — раз в три месяца.

Bluetooth и Wi-Fi разряжают батареи

Нет, новые поколения обоих протоколов почти не расходуют заряд батареи. По крайней мере, сами по себе. Они сажают аккумулятор только при подключении другого устройства и передаче файлов — не раньше.

Чем больше цифры, тем лучше характеристики

На поверхности этот миф отчасти оправдан, но в реальности он недостаточно надежен, чтобы быть индикатором производительности. Например, 64-мегапиксельная камера может легко проиграть объективу на 8 МП по всем параметрам, кроме размера изображения. То же самое иногда происходит с многоядерными процессорами, потому что на характеристики устройства влияют различные факторы.

Зарядное устройство всегда должно быть от производителя

Нет, но производители смартфонов любят говорить об этом, чтобы зарабатывать больше на продаже аксессуаров. На практике любой зарядник, соответствующий требованиям вашего смартфона, абсолютно безопасен. Между зарядными устройствами от сторонних брендов и дешевыми подделками существует большая разница.

Приложения в App Store и Google Play на 100% безопасны

Многие пользователи боятся загружать установщики приложений в формате APK из-за недоверия к источнику. При этом они полностью доверяют официальным магазинам приложений — и зря. Многие программы подключаются к Интернету, а это значит, что они могут подгрузить вредоносный софт в любой момент. Магазины Apple и Google не гарантируют защиту от злоумышленников.