Рост DDoS-атак по всему миру оказался выше, чем в России

Аналитический центр StormWall определил три отрасли, которые чаще всего сталкивались с массовыми DDoS-атаками в первой половине 2024 года. Результаты исследования имеются в распоряжении «Газеты.Ru».

Самое большое количество атак было на телекоммуникации (34% всех атак), государственный сектор (16%) и энергетику (14%). По данным экспертов, большинство DDoS-атак были организованы политически мотивированными хактивистами, стремившимися нанести ущерб экономике России, создать проблемы для бизнеса и навредить населению.

Другие отрасли также подверглись значительным атакам. В частности, ретейл (12%), финансовый сектор (10%), ИТ (9%) и образование (3%). Атаки на остальные отрасли составили лишь 2% от общего числа.

Анализ StormWall показал, что общее количество атак во втором квартале 2024 года в России увеличилось на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост атак был зафиксирован в телекоммуникационной сфере, где количество атак увеличилось на 153%, что стало рекордным показателем среди всех отраслей. Атаки на государственный сектор выросли на 64%, а на ИТ-сферу — на 42%.

Несмотря на высокий уровень атак на некоторые отрасли, в целом за первое полугодие 2024 года наблюдалось снижение атак на финансовый сектор (на 68%), сферу развлечений (на 35%) и ретейл (на 26%). Это связано с тем, что эти отрасли являются наиболее защищенными, и хакеры постепенно теряют к ним интерес. Телекоммуникационная сфера остается наиболее привлекательной для атак из-за их высокой эффективности.

На глобальном уровне StormWall зафиксировал рост атак на 102% в первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с проведением выборов в различных странах и сложной геополитической ситуацией. В мире наиболее атакуемыми отраслями стали государственный сектор (29%), сфера развлечений (16%) и финансовый сектор (14%). Телекоммуникации заняли четвертое место (11%), а транспорт — пятое (8%). Высокий уровень атак на государственный сектор объясняется попытками хакеров помешать проведению выборов через DDoS-атаки на правительственные сайты.

StormWall также выявил отрасли с наибольшим ростом атак в мире. Атаки на государственный сектор увеличились на 116%, на сферу развлечений — на 81%, а на финансовый сектор — на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост атак на телекоммуникации составил 36%, на транспорт — 32%, а на ритейл — 27%.

Ситуация в мире значительно отличается от российской. Рост атак в мире в первом полугодии 2024 года был выше, чем в России, и наблюдался во всех отраслях, тогда как в России фиксировался как рост, так и спад атак в различных сферах.