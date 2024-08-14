«Дурное предзнаменование». В Мексике обрушилась тысячелетняя пирамида

Обрушение древней пирамиды в Мексике вызвало страх у местных племен. Аборигены заявили, что это «плохое предзнаменование».

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1100-летняя кирпичная пирамида расположена в археологической зоне Ихуацио в мексиканском штате Мичоакан. Памятник находится на восточном берегу озера Пацкуаро. С 900 года нашей эры этот район находился под властью империи Пурепеча, пока в 1530 году туда не прибыли испанские завоеватели.

30 июля после сильного шторма одна из стен пирамиды рухнула. Памятник обследовали ученые из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH). Они объяснили обрушение погодными условиями. Сильная жара и засуха привели к образованию трещин в древнем строении. Затем в бассейне озера прошли сильные дожди, и влага проникла внутрь здания.

Потомки племени пурепеча, которые до сих пор живут на этих землях, заявили, что это событие свидетельствует о «гневе богов» и предвещает надвигающуюся катастрофу. По их словам, нечто подобное случилось перед приходом конкистадоров.

Археологи заявили, что предпримут шаги по защите и восстановлению пирамид. Будет проведен ремонт не только поврежденной части, но и всего здания, сообщает INAH.

Отметим, что несколькими днями позднее в штате Юта обрушилась двойная арка юрского периода. Геологическое образование возрастом 190 млн лет пользовалось большой популярностью у туристов. Причина его обрушения пока неизвестно – предположительно, породы пострадали от эрозии.

Ранее ученые раскрыли секрет строительства древнейшей египетской пирамиды. Ее возвели с помощью гидравлического лифта.