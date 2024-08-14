ИИ поможет в обработке данных с Российской орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», входящая в госкорпорацию Роскосмос, сообщила о планах использовать искусственный интеллект (ИИ) для обработки данных с российской орбитальной станции (РОС). Нейронные сети будут задействованы для анализа больших объемов информации, получаемой в процессе работы станции.

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По словам представителей корпорации, нейронные сети успешно справляются с обработкой сложных нелинейных зависимостей и будут использоваться для анализа данных полезной нагрузки. Это позволит эффективно управлять большим массивом информации и улучшить обработку целевых данных.

В корпорации подчеркнули, что для решения служебных задач на станции будут применяться надежные и проверенные алгоритмы управления. В случае нештатных ситуаций важно строго соблюдать установленную последовательность команд от вычислительных средств, Центра управления полетами (ЦУП) и экипажа, если он находится на борту.