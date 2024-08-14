Экс-глава Google объяснил отставание компании в гонке ИИ

Удаленная работа нанесла удар по конкурентоспособности Google в сфере искусственного интеллекта (ИИ), что привело к отставанию от соперников.

Об этом заявил бывший исполнительный директор компании Эрик Шмидт на лекции в Стэнфордском университете.

"В Google решили, что баланс между трудовой деятельностью и личной жизнью, ранний уход домой и удаленная работа важнее, чем победа", - ответил Эрик Шмидт на вопрос, почему Google проигрывает в гонке ИИ таким американским компаниям, как OpenAI и Anthropic.

По его мнению, подобные стартапы достигают успеха, потому что "люди там пашут как проклятые". Нельзя "позволять людям работать из дома и приходить в офис раз в неделю", если компания хочет соперничать с другими стартапами, подчеркивает Шмидт. Видео с его лекцией было опубликовано во вторник на официальном YouTube-канале Стэнфордского университета.

Ранее Anthropic, конкурент OpenAI, представила обновленный чат-бот с искусственным интеллектом Claude 3.5 Sonnet, который, как утверждается, превосходит по некоторым параметрам своих конкурентов, лучше понимает особенности человеческой речи и юмор. Anthropic была основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI и быстро стала одним из ведущих игроков в сфере разработки систем ИИ. Компания впервые представила флагманский продукт Claude в 2022 году, в результате чего привлекла значительные инвестиции, в частности от таких техгигантов, как Google и Amazon.