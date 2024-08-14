Смартфон Google Pixel 9 Pro XL испытали ножом, огнем и силой

Техноблогер Зак Нельсон, также известный как JerryRigEverything, опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором испытал новейший смартфон Pixel 9 Pro XL на прочность.

© JerryRigEverything/YouTube

Блогер отметил, что высота блока камер составляет почти 3,5 мм, что составляет больше трети от толщины смартфона (8,5 мм). В ходе тестирования защитного стекла дисплея по шкале Мооса Pixel 9 Pro XL показал первые незначительные повреждения при использовании инструмента с шестым уровнем плотности, что соответствует стандартным показателям для современных смартфонов.

Кроме того, подэкранный ультразвуковой сканер отпечатка пальцев продолжает работать даже после появления глубоких царапин на стекле.

Тест канцелярским ножом показал, что глянцевые боковые грани устройства анодированы: краска не отслаивалась, оставляя лишь царапины. При этом дисплей, стекло блока камер и задняя панель остались неповрежденными.

JerryRigEverything приставил огонь с зажигалки в течение 30 секунд к дисплею, что не нанесло видимых следов повреждений матрице. Тест на излом тоже прошел успешно: экран и задняя крышка не треснули, а рамка не деформировалась.