Один из модулей РОС предложили сделать свободнолетающим

Один из модулей перспективной Российской орбитальной станции (РОС) может быть свободнолетающим.

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С таким предложением выступили в Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», сообщает ТАСС.

«В процессе разработки на один из представленных целевых модулей может быть возложена задача по проведению космических экспериментов в процессе свободного полета», — заявили представители компании на полях международного военно-технического форума «Армия-2024», который проходит в выставочном центре «Патриот» с 12 по 14 августа.

В РКК добавили, что создание первого модуля РОС планируется начать в 2025 году, а второго — в 2028-м.

Ранее на форуме «Армия-2024» госкорпорация «Роскосмос» показала макет свободнолетающего коммерческого модуля РОС с двумя обзорными иллюминаторами.

В июле гендиректор госкорпорации Юрий Борисов на пленарном заседании Госдумы сообщил, что «Роскосмос» в рамках создания РОС заключил госконтракты на 97 миллиардов рублей.