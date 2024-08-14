Инсайдер раскрыл отличия iPhone 16 от 16 Pro

Инсайдер под ником Anthony поделился в X.com ключевыми отличиями между базовым iPhone 16 и премиальным iPhone 16 Pro.

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Ожидается, что iPhone 16 получит 6.1-дюймовый дисплей, тогда как iPhone 16 Pro будет оснащен чуть большим 6.3-дюймовым экраном.

В Pro-версии также появится улучшенная широкоугольная камера с разрешением 48 Мп, в то время как у iPhone 16 останется 12 Мп.

Базовая модель будет поддерживать 27-ваттную быструю зарядку, а Pro-версия — 40-ваттную. Кроме того, iPhone 16 будет иметь алюминиевый корпус, а iPhone 16 Pro — титановый.

Anthony также раскрыл детали об iPhone SE 4. По его словам, устройство получит 8 ГБ оперативной памяти, процессор Apple A18 Bionic и поддержку всех функций на основе искусственного интеллекта.