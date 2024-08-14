На Солнце произошло пять мощных вспышек

Ученые зарегистрировали пять мощных вспышек на Солнце 14 августа, одна из них была высочайшего класса Х, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

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Отмечается, что вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

"14 августа в 09:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3784 (N13E04) зарегистрирована вспышка X1.1 продолжительностью 58 минут", - говорится в сообщении.

Кроме того, ученые зарегистрировали вспышки М1.3, М1.2, М4.2 и М4.4. Первая произошла 14 августа в 01:45 мск.

После серии вспышек уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли, согласно данным космической погоды, достиг R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий - R5 (экстремально).

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.