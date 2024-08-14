Генассамблея ООН приняла резолюцию о поддержке криосферных наук

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о десятилетии действий в поддержку криосферных наук на 2025-2034 годы, инициатива была предложена Таджикистаном совместно с Францией. Об этом сообщили в МИД Таджикистана.

Как отмечается в сообщении, "с 2025 по 2034 год провозглашается Десятилетием действий в поддержку криосферных наук в целях содействия передовому глобальному научному сотрудничеству, в частности, путем проведения соответствующих научных исследований, мониторинга и усилий по устойчивому развитию в рамках существующих структур, ресурсов и добровольных взносов для решения проблем, связанных с таянием ледников и изменениями в криосфере".

Во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана отметили, что документ опирается на выводы Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Международного союза охраны природы, которые говорят, что к 2050 году треть ледников, отнесенных к объектам всемирного наследия, могут растаять. Резолюция призывает все государства - члены ООН, а также глобальные и региональные организации сотрудничать в области обмена опытом и знаниями по сохранению ледников, снега и льда.

Ранее по инициативе Таджикистана была принята еще одна резолюция Генассамблеи ООН об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников. В 2016 году по инициативе республики была принята еще одна резолюция по международному десятилетию действий "Вода для устойчивого 2018-2028 годы". Республика уделяет повышенное внимание водным вопросам в связи с тем, что из 13 тыс. ледников, которые находятся в стране, 1 тыс. уже растаяли. При этом из этих ледников формируется почти 60% запасов воды в Центральной Азии.