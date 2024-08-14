Женщина нашла на пляже бутылку с посланием из 1945-го

Жительница американского штата Флорида, 46-летняя Сюзанна Флеймент-Смит, сделала удивительную находку на берегу океана — бутылку с посланием, написанным в далеком 1945 году. Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Сюзанна заметила бутылку во время уборки мусора, оставшегося на пляже после тропического шторма «Дебби». Заинтересовавшись находкой, она принесла бутылку домой и вскрыла ее в присутствии семьи. Внутри оказался листок бумаги на бланке учебного лагеря ВМФ США, расположенного более чем в 1100 километрах от Флориды. На документе была указана дата — 4 марта 1945 года.

Хотя со временем чернила выгорели на солнце, Флеймент-Смит удалось разобрать текст. Он представлял собой переписку двух друзей, служивших в американском флоте во время Второй мировой войны. Письмо было адресовано некоему Ли.

Сюзанна опубликовала фотографию послания в социальных сетях и надеется найти родственников автора письма, чтобы передать им эту уникальную находку.