Google показала фирменный смартфон с двумя экранами и пятью камерами

Компания Google представила фирменный складной смартфон Pixel 9 Pro Fold. Об этом сообщает портал 9to5Google.

© Google

Новинка получила внешний 6,3-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080х2424 пикселей, частотой 120 Гц и соотношением сторон 20:9. Внутренний складной 8-дюймовый LTPO OLED-экран получил разрешение 2076х2152 пикселей и частоту до 120 Гц.

Новинка получила улучшенный шарнир и обновленный дизайн, что позволило снизить вес и толщину новинки по сравнению с предшественником — до 257 граммов и 10,5 или 5,1 мм в сложенном и раскрытом виде. Отмечается, что Pixel 9 Pro Fold — самый тонкий складной смартфон, продаваемый в США. При этом в Китае имеются более тонкие решения — Honor Magic V3 и Xiaomi Mix Fold 4.

По характеристикам Pixel 9 Pro Fold повторяет Pixel 9 Pro — смартфон оснащен чипом Google Tensor G4, 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 или 512 ГБ. Емкость аккумулятора в новинке составила 4650 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Основная камера с разрешением 48 Мп дополнена ультраширокоугольным модулем с разрешением 10,5 Мп и 5-кратным телеобъективом с разрешением 10,8 Мп. Кроме того, под каждым из двух экранов имеются селфи-камеры по 10 Мп каждая.

Среди прочих особенностей Pixel 9 Pro Fold отмечается наличие сканера отпечатка пальцев на боковой рамке, поддержка спутниковой связи, фирменных ИИ-функций Google AI на базе Gemini, а также поддержка ПО и безопасности на протяжении 7 лет.

Pixel 9 Pro Fold поступит в продажу 4 сентября по цене от $1799 (около 166,6 тыс. руб.).