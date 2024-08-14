Названы 5 лучших флагманов, которые можно купить в 2024 году

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти самых выгодных флагманских смартфонов прошлых лет, которые все еще актуальны в 2024 году.

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Открывает топ OnePlus 10 Pro, который при цене от 35 тыс. руб. предлагает LTPO2 AMOLED-дисплей на 6,7 дюйма с 2K-разрешением, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1300 нит. За производительность устройства отвечает чип Snapdragon 8 Gen 1, а камера на 48 Мп дополнена ультраширокоугольным модулем на 50 Мп и телеобъективом с 3,3-кратным оптическим зумом с разрешением 8 Мп. Также отмечается поддержка аккумулятором на 5000 мАч быстрой проводной зарядки на 80 Вт и беспроводной мощностью 50 Вт.

На втором месте оказался Google Pixel 7 Pro, оснащенный тройной камерой на 50, 48 и 12 Мп, 6,7-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с частотой 120 Гц, 2K-разрешением и яркостью до 1500 нит. В устройстве установлен фирменный чип Google Tensor G2, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью 23 Вт.

Компактный Samsung Galaxy S23 занял третью строчку. Корейский прошлогодний флагман получит AMOLED-экран диагональю 6,1 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1750 нит. Устройство предлагает мощный чип Snapdragon 8 Gen 2, тройную камеру на 50, 10 и 12 Мп, а также аккумулятор емкостью 3900 мАч и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. В среднем этот смартфон предлагается по цене в 48 тыс. руб.

В топ также попали iPhone 13 и Huawei P60 Pro стоимостью от 52,5 и 54,3 тыс. руб. соответственно.