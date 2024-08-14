Google показала фирменные смарт-часы с ярким LTPO-экраном

Google представила фирменные смарт-часы Pixel Watch 3, которые теперь доступны в двух размерах: на 41 и 45 мм. Об этом сообщает портал 9to5Google.

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Часы получили LTPO AMOLED дисплей с пиковой яркостью до 2000 нит и плотностью пикселей в 320 ppi вне зависимости от размера экрана. Также отмечается, что у часов имеется динамическая частота обновления изображения до 60 Гц, а защиту экрана обеспечивает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Pixel Watch 3 на 41 и 45 мм оснащены аккумулятором емкостью 307 и 420 мАч соответственно, что, по заявлению производителя, обеспечит до 24 часов автономной работы в обычном режиме и до 36 часов в режиме энергосбережения.

За производительность новинки отвечают чип Qualcomm SW5100, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Часы также получили UWB, поддержку LTE, Bluetooth 5.3, NFC, двухдиапазонного Wi-Fi и GPS. Корпус аксессуара выполнен из переработанного алюминия и имеет защиту IP68, а также уровень водонепроницаемости 5 ATM.

Pixel Watch 3 (41 мм) с Wi-Fi и LTE оценили в $350 и $450 (около 32,4 и 41,6 тыс. руб.), а версию в размере 45 мм — в $400 и $500 (около 37 и 46,3 тыс. руб.) соответственно.