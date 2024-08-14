Apple потеряла в России первое место на рынке планшетов

Apple уступила первое место на российском рынке планшетов китайской Honor. Россияне всё чаще предпочитают гаджеты из КНР, которые стоят дешевле и мало чем отличаются по функциональности. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

В первом полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года доля Apple на российском планшетном рынке составила 8% — таким образом iPad разделил второе место с продукцией китайского бренда Readme. Первое место (10%) — у Honor.

Год назад Apple лидировала — на ее долю приходилось 13% продаж планшетов в РФ в штуках. Сокращение доли участники рынка связывают с тем, что планшеты компании перестали отвечать пожеланиям клиентов по стоимости и функционалу: сейчас планшеты прежде всего используются для потребления видеоконтента и соцсетей, а в этом китайские гаджеты мало отличаются по функционалу от iPad.

Покупателей отпугивают и ограничения на скачивание отечественных приложений в App Store и платежей через Apple Pay. Кроме того, ранее на продажи планшетов Apple в значительной степени влияла маркетинговая поддержка от производителя, которая сейчас на российском рынке прекращена.

В целом в России увеличились продажи планшетов по итогам первого полугодия 2024 года. В денежном выражении рост составил 32% год к году, в штучном — 29%.