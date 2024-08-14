Названа причина участившихся лесных пожаров в Новом Свете

Климатологи из разных стран изучили перемены в частоте лесных пожаров в последние десятилетия, сообщает ТАСС.

Эксперты пришли к выводу, что глобальное потепление как минимум утроило вероятность возникновения особенно крупных возгораний на территории стран Северной и Южной Америки. Речь идет о Канаде и Амазонии. Глобальное потепление влияет на погоду по всему миру, что, в свою очередь, сказывается на частоте и характере развития пожаров во многих регионах Земли. Научный сотрудник Метеорологической службы Великобритании Шантель Бертон заявила, что изучение влияния климата на пожары очень важно для оценки того, как они будут меняться в будущем.

В настоящее время ведущие климатологи мира отслеживают то, как изменилась частота стихийных лесных пожаров по всему миру за прошедший год, а также выявляют различные климатические факторы и феномены, которые повысили частоту и усилили природные пожары или же снизили их частоту и привели к уменьшению площади сгоревших лесов.

Согласно анализу, в 2023 году в общей сложности леса Земли потеряли в результате разных стихийных пожаров около 3,9 млн кв. км площади, что является очень высоким, но не рекордно большим значением. Эксперты зафиксировали рекордно большие по площади пожары на территории Греции, Канады и Амазонии, связанные с длительными засухами, а также с необычно сильным климатическим феноменом Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана.

Подъем температур на Земле удвоил частоту развития лесных пожаров в Греции и утроил вероятность появления подобных возгораний в Канаде и других странах Нового Света, причем в некоторых регионах Амазонии данный показатель вырос в 20-28 раз.