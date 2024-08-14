Разработан безопасный метод очистки воды от вредного нанопластика

Американские ученые из Университета штата Миссури разработали жидкий состав для очистки воды от нанопластика. Исследование опубликовано в научном журнале ACS Applied Engineering Materials (ACS AEM).

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Как показали недавние изыскания, наноразмерные частицы полимеров могут накапливаться в организме, способствуют развитию сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний у человека. С загрязнителем сложно бороться из-за его микроскопических размеров.

В новом исследовании команда создала водоотталкивающий раствор из натуральных и безвредных компонентов. Попав в воду, вещество втягивает в себя нанопластик, заключая его внутри своей молекулярной структуры. Поскольку жидкость легче воды, ее можно собрать с поверхности после использования.

Специалисты протестировали пять различных размеров нанопластика на основе полистирола, используемого при изготовлении одноразовых стаканчиков и пищевых контейнеров. Их результаты превзошли предыдущие исследования, которые в основном были сосредоточены только на одном размере пластиковых частиц.

Как показали эксперименты, метод одинаково успешно сработал как в пресной, так и в соленой воде. Ученые полагают, что использование растворов можно масштабировать для очистки прудов, озер и даже морей.