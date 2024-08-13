В Telegram добавили закрытые каналы с платным доступом

Разработчики Telegram выпустили бета-версию мессенджера для Android, в которой появились платные подписки на закрытые каналы. Об этом сообщает канал «Апдейт».

Так, владельцы Telegram-каналов смогут включать платную подписку на свои каналы, вступление в которые возможно при оплате внутренней валютой Stars (звезды). Отмечается, что владельцы платных каналов не смогут вручную одобрять или отклонять заявки на вступление, если пользователи заплатят за доступ.

В новой версии также появилась платная реакция-звездочка, тестируемая с июля 2024 года. Авторы каналов могут включить ее в настройках реакций и в будущем обменивать полученные звезды на Toncoin. Подписчики могут отправлять от одной до 2500 Stars.

Еще одно нововведение в бета-версии Telegram для Android — возможность писать в один канал от имени другого или от личного профиля, что может быть полезно для рекламных публикаций.

Когда перечисленные выше нововведения появятся в стабильных сборках Telegram для смартфонов и ПК, не уточняется.

Telegram запустил Stars в июне 2024 года для оплаты внутренних товаров и услуг. Получатели могут покупать Stars минимум от 50 единиц за 102–115 рублей в зависимости от устройства и способа оплаты, а также обменивать их на Toncoin через платформу Fragment и конвертировать в другую криптовалюту.