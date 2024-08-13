Google представила фирменные смартфоны Pixel 9 со встроенными нейросетями

Компания Google представила флагманские смартфоны серии Pixel 9. В линейку вошли четыре устройства: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL и складной Pixel 9 Pro Fold, сообщает портал 9to5Google.

© Google

Модели Pixel 9 и Pixel 9 Pro получили экраны одного размера — это 6,3-дюймовые OLED-дисплеи с частотой 120 Гц с разрешением 1080х2424 пикселей в базовой версии и 1280х2856 пикселей в Pro. Pixel Pro XL предлагает уже 6,8-дюймовый дисплей с разрешением 1344х2992 пикселей.

За производительность всех устройств отвечает фирменный чип Google Tensor G4. В Pixel 9 установлено 12 ГБ оперативной памяти, в Pro и Pro XL — 16 ГБ.

В Pixel 9 установлена основная камера на 50 Мп, дополненная ультраширокоугольным модулем на 48 Мп. Pixel 9 Pro и Pro XL получили основной датчик на 50 Мп, ультраширокоугольный на 48 Мп и телеобъектив с 5-кратным оптическим приближением с разрешением 48 Мп. Спереди в смартфонах установлены камеры на 10,5 и 42 Мп соответственно.

В Pixel 9 и 9 Pro используется аккумулятор емкостью 4558 мАч, а в старшей модели стоит батарея на 4942 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Ключевой особенностью новинок стала предустановленная версия Android 15 с фирменными ИИ-функциями Google AI, включающую в себя генератор изображений Pixel Studio и функцию Pixel Screenshots, которая представляет собой историю использования смартфона в виде скриншотов. Кроме того, пользователям будет предлагаться бесплатный доступ к ИИ Gemini Advanced на протяжении одного года.

Среди прочих особенностей новинок отмечают наличие защиты от пыли и воды по стандарту IP68, ультразвукового сканера отпечатков пальцев под экраном и спутниковой связи.

Устройства уже доступны для предзаказа по цене от $799 (около 74 тыс. руб.), $999 (около 92,5 тыс. руб.) и $1099 (около 101,8 тыс. руб.) за Pixel 9, Pro и Pro XL соответственно. В продажу новинки поступят 22 августа.