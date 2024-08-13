В России создали печь для имитации извержения вулкана

В Санкт-Петербурге создали «искусственный вулкан», который поможет учёным изучить процессы, происходящие в настоящих вулканах.

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Учёные из СПбГЭТУ, «ЛЭТИ» представили необычную индукционную печь, которая по своей сути является лабораторным вулканом. Эта новинка создана для изучения процессов, происходящих при извержениях вулканов, таких как выбросы расплавленной магмы. С учётом того, что в России расположены около 170 вулканов, в том числе на Камчатке и Курилах, важно понимать их поведение для минимизации ущерба от извержений и загрязнения окружающей среды.

Разработанная установка позволяет создавать и долго удерживать расплавленные оксиды, такие как вулканический базальт, благодаря технологии индукционной плавки в холодных тиглях. Эта печь достигает температуры до 2400°C, что позволяет моделировать движение магмы и газов под вулканическим кратером. Эксперименты с этой печью помогут учёным лучше понять процессы дегазации и выбросов магмы, что в будущем может улучшить предсказание вулканических извержений.

В планах учёных — усовершенствовать исследования, добавив сейсмические приборы для анализа вибраций и толчков, а также быстродействующие видеокамеры для скоростной съёмки. Дополнительно будет проводиться контроль подачи газа, что напрямую влияет на режимы выбросов магмы. Эти инновации могут стать важным шагом в прогнозировании вулканических явлений и их последствий.