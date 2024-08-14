Эксперты рассказали, какие функции в смартфоне можно отключить

В современных смартфонах стоит отключать ряд «автоматических» функций, а также понижать яркость экранов.

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Это поможет оптимизировать работу устройства и защитить личные данные. К такому выводу пришли эксперты.

— Если особо не нужна служба геолокации, лучше отменить ее использование по умолчанию. В фоновом режиме она собирает данные для многих приложений, которым знать, где вы находитесь, вовсе ни к чему, — рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Кроме того, помочь сэкономить трафик телефона поможет отключение автоматического обновления приложений. Важно самостоятельно отслеживать разрешения, которые требуют новые установленные предложения.

Понижение яркости экрана смартфона не только поможет сэкономить заряд, но и снизит негативное влияние на зрение.

Специалисты также рекомендуют присматриваться к условиям использования интернет-сайтов, в том числе cookies. Такие соглашения имеют юридическую силу. При этом в них указывается, какие данные собираются, как они хранятся и кому могут передаваться, говорится в материале.

— Разработчики смартфонов и операционных систем могут в любой момент прослушать разговор владельца гаджета, так как имеют право регулировать удаленный доступ к любым функциям и датчикам устройства, в том числе к микрофону и динамику, — отмечает руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.

Мобильные приложения очень удобны в использовании, но могут быть опасны для пользователя. Об этом сообщил эксперт по информационной безопасности R-Vision Александр Черненко.

По его словам, опасные мобильные приложения можно разделить на несколько типов: «серое ПО», то, которое запрашивает слишком много доступов и права администратора, а также использующее специальные возможности, включая фишинговые.