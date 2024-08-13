Google отключит один из сервисов для России

Корпорация Google с 9 сентября отключит сервис BigQuery в России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании Softline.

Специалисты пояснили, что облачные сервисы Google Workspace и Google Cloud продолжают работать — отключение затронет только BigQuery.

BigQuery был запущен свыше 10 лет назад как облачный сервис для обработки Big Data (больших массивов информации). В дальнейшем его функции и возможности значительно расширились — пользователи получили порядка 40 инструментов для работы с данными.

Напомним, что с 12 сентября 2024 года вступает в силу запрет Минфина США на поставку «любому лицу в РФ» услуг IT-консалтинга и проектирования и услуг IT-поддержки и облачных услуг для управления предприятием, а также программного обеспечения для проектирования и производства.