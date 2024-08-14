Археологи нашли 1000-летний чек

В Турции археологи нашли древний торговый чек, которому около тысячи лет, пишет Fox News. Он представляет собой камень, на котором высечена нужная информация.

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Как пишут СМИ, открытие было сделано в Аччана-Хююке, известном как Эски-Алалах в Турции. На древнем чеке, представляющим собой камень, выбита информация, подтверждающая большую сумму, потраченную на покупку мебели.

«В чеке нет букв — вместо этого продавец использовал от 600 до 1000 символов, отпечатанных на глине, для составления слов путем деления их на слоги», — говорится в заявлении археологов.

Согласно пресс-релизу министра культуры и туризма Турецкой Республики, размеры реликвии составляют от 4,2 до 3,5 сантиметра, а ее толщина — 1,6 сантиметра.