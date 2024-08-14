Китайская компания Meizu готовится к возвращению на российский рынок и намерена привезти сразу три смартфона. Об этом сообщает Mobiltelefon со ссылкой на публикации бренда в соцсетях.

Компания Meizu анонсировала свое возвращение на российский рынок в соцсетях «DreamSmart Россия» еще в начале августа. Предполагалось, что компания предложит на отечественном рынке только бюджетные модели, однако эти опасения были развеяны брендом, который пообещал релиз на российском рынке Meizu 21, Meizu Note 21 и Meizu Note 21 Pro.

При этом флагманский Meizu 21 Pro, по всей видимости, официально представлен не будет, но это может измениться в будущем. Точные даты анонса и релиза, а также цены на новые устройства пока не разглашаются.

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Бренд Meizu принадлежит компании Geely и представлен только на китайском рынке. Устройства под этим брендом производит DreamSmart Group, которая якобы планирует вывести продукцию Meizu в Россию.

Однако пока нет подтвержденной информации о том, насколько правдивы эти заявления. Некоторые пользователи интернета предполагают, что страницы в социальных сетях были созданы пранкерами.