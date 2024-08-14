В китайском зоопарке вскрыли 148 древних гробниц

Миссия Института культурного наследия и археологии города Гуанчжоу при проведении плановых изыскательских работ в местном зоопарке раскопала 148 гробниц разных исторических эпох.

© «Российская Газета»

Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", четыре древнейшие гробницы датированы периодом правления династии Хань (206 г. до н.э. - 220 г. н. э.), то есть их возраст превышает 2100 лет. Еще восемь гробниц относятся к династии Цзинь (265-589 гг. н.э.), 15 гробниц - к династии Тан (618-907 гг. н.э.), а 121 гробница - к династиям Мин и Цин (1368-1911 гг. н.э.).

Внутри усыпальниц археологи обнаружили в общей сложности 196 различных предметов, в том числе керамику, фарфор, изделия из бронзы и нефрита, украшения из бисера и другие культурные реликвии, причем некоторые из них оказались довольно редкими.

По словам Чэн Хао, представителя Института культурного наследия и археологии города Гуанчжоу, обнаруженные гробницы расположены очень близко друг к другу. Самым важным открытием археологи считают почти нетронутую гробницу династии Восточная Цзинь (317-420 гг. н.э.).

Она оказалась самой крупной и наиболее хорошо сохранившейся гробницей этого периода, обнаруженной в Гуанчжоу. Также выделяют эксперты хорошо сохранившуюся гробницу Южных династий Сун, Ци, Лян и Чэнь (420-589 гг. н.э.).

"Открытие имеет большое значение для изучения форм гробниц, этапов и погребальных обычаев в период Шести династий (222-589) в Гуанчжоу, а также технологий строительства во времена династии Цзинь и Южных династий", - сказал Чэн.

К слову, зоопарк Гуанчжоу был построен в 1956 году. Он славится тем, что на его территории расположено большое количество археологических памятников. С момента строительства археологи раскопали на его территории уже около 500 древних гробниц.