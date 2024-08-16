В России нашли клад римских сестерциев

В Калининградской области обнаружили исторические артефакты I-II веков нашей эры. Их представили в Калининградском областном историко-художественном музее в преддверии Дня археолога.

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Речь идет о скоплении монет. Клад залегал на глубине около 30 см и состоял из 55 римских сестерциев.

Артефакты нашли во время спасательных археологических исследований. Древнее поселение оказалось в зоне строительства коллектора от поселка Филино до города Пионерский, сообщили в музее.

Отмечается, что в регионе и раньше делали подобные находки. Но в данном случае клад нашли не случайно, а во время археологических раскопок, что позволило «грамотно и методически» расчистить и зафиксировать его.

Ранее сообщалось, что кладоискатель нашел кошелек с редкими старинными монетами. Их стоимость оценили в миллион рублей.