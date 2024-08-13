Уникальное святилище нашли в российском регионе

В горах Ингушетии обнаружили каменное святилище, относящееся к доисламским культовым памятникам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Джейрахско-Ассинский музей-заповедник.

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Ранее не учтенный объект нашли в 1200 метров юго-восточнее башенного комплекса Нижний Пуй. Столпообразные святилища воздвигались, согласно ингушскому фольклору, в месте, где молнией убило человека.

В пресс-службе рассказали, что сейчас крыша святилища полностью разрушена, но в прошлом она была двухскатной и пирамидально-ступенчатой, состоящей из сланцевых плит.

«Данное столпообразное святилище отличается от группы подобных святилищ своими размерами — оно больше в размерах и стрельчатая ниша довольно глубокая и широкая. В плане основание святилища прямоугольное», — рассказали в заповеднике.

После проведения необходимых работ памятник будет внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.