Создана первая карта зеленых зон Антарктиды

Чтобы изучить быстро меняющиеся экосистемы Антарктиды, международная группа ученых создала первую карту растительного мира континента. Для этого использовались спутниковые снимки и полевые наблюдения.

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Исследование показало, что растительностью покрыты 44,2 км2 Антарктиды. Большая часть (80%) зеленых зон расположена на Антарктическом полуострове и соседних островах. На данный момент растительностью покрыто всего 0,12% от общей площади континента, свободной ото льда.

Колонизация растений происходит в несколько этапов. «Первопроходцы» – водоросли и цианобактерии – оседают на суше и остаются между частицами почвы и песка, создавая поверхность, пригодную для роста других организмов. За ними следуют лишайники и мхи, затем появляются более крупные формы жизни, откладывая семена в мягкую и влажную моховую подушку.

Ученые пояснили, что растительной жизни сложно осваивать новые земли в суровых условиях Антарктиды. Но с повышением температур этот процесс стал более быстрым и активным.

В последние годы в Антарктиде появилось более 100 видов растений, которых раньше там не было. Среди них – обычная газонная трава, которая быстро распространилась по субантарктическим островам и постепенно пробирается дальше по Антарктическому полуострову.

По словам ученых, получение точной карты фотосинтетической жизни континента позволяет более точно оценить грядущие изменения. По прогнозам, свободное от льда пространство будет расширяться, и растительность начнет заселять все новые территории, сообщает Nature Geosciences.

Ранее в Антарктиде зафиксировали рекордное потепление. Термометр на станции «Восток» показал минус 34,2 градусов Цельсия.