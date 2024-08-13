«Википедию» оштрафовали на 4 млн рублей

Таганский суд Москвы вновь оштрафовал компанию Wikimedia Foundation, которой принадлежит русскоязычная "Википедия", за отказ удалить запрещенную на территории РФ информацию.

Как передает корреспондент ТАСС, сумма штрафа составила 4 млн рублей.

"Компания Wikimedia Foundation признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ). Суд постановил назначить компании наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей", - огласила решение судья.

Представитель компании не явился на судебное заседание, хотя был извещен о нем.

Wikimedia Foundation - некоммерческая организация, зарегистрированная в качестве благотворительного фонда в США. Она известна как платформа для "Википедии" и связанных с ней проектов. В РФ ей назначено уже более 10 штрафов.