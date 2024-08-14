Найден новый древний морж

Палеонтологи нашли в Англии и Бельгии остатки ранее неизвестного вида древних моржей, который получил название Ontocetus posti. Он жил в плейстоцене и питался примерно так же, как и современный морж. Исследование опубликовано в журнале PeerJ.

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Ontocetus — вымерший род моржей из семейства Odobenidae. Представители рода были хищными морскими млекопитающими и обитали в прибрежных районах южной части Северного моря и юго-восточных прибрежных районов США. Моржи Ontocetus появились примерно 13,6 млн лет назад и вымерли 300 тысяч лет назад во время похолодания.

Представители рода похожи на современных моржей. У них тоже были бивни, только более короткие, крепкие, выступающие наружу и изогнутые. Также Ontocetus были в среднем на 15% крупнее современных моржей.

Теперь палеонтологи нашли в Северной Атлантике, британском Норвиче и бельгийском Антверпене, остатки ранее неизвестного вида Ontocetus, который жил в нижнем плейстоцене. Изначально ученые предположили, что окаменелости принадлежат виду Ontocetus emmonsi. Однако подробный анализ нижних челюстей показал, что это отдельный вид. Он получил название Ontocetus posti.

Особые признаки Ontocetus posti: четыре постклыковых зуба, крупный нижний клык, а также сросшийся и короткий симфиз. По словам палеонтологов, древний морж питался примерно так же, как и современный.

Ученые отмечают, что открытие проливает свет на эволюционную историю моржей, подчеркивая, как изменения окружающей среды сформировали адаптации и выживание морских млекопитающих. Конвергенция адаптаций к питанию между Ontocetus posti и современным моржом иллюстрирует динамические эволюционные процессы, происходящие в разные эпохи и в разных средах.