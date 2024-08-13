Хакеры с помощью уязвимости в смартфонах могут создавать схемы чужих домов

Современные смартфоны могут использоваться для скрытого наблюдения за пользователями, создавая высокоточные карты жилищ с помощью GPS. Об этом сообщает портал Security Lab.

Использование GPS-данных в различных приложениях позволяет получать частично обработанную информацию без ведома пользователей. Эта информация способствует определению окружающей обстановки с точностью до 99,6%. Также она помогает отслеживать активность человека в разнообразных условиях с точностью до 87%.

Полученная информация может быть использована для создания детализированных планов помещений с минимальной погрешностью.

На данный момент уязвимость затрагивает около 90% пользователей Android. Исследователи опасаются, что спецслужбы, такие как Агентство национальной безопасности (NSA) США, могут использовать эти данные для отслеживания и анализа активности пользователей.

Хотя исследование проводилось только на устройствах Android, эксперты полагают, что и другие смартфоны, предоставляющие приложениям доступ к GPS-данным, тоже могут быть уязвимы. Специалисты считают, что единственным способом полной защиты является отказ от использования смартфонов.