На Земле завершилась магнитная буря

Геомагнитный индекс Земли пришел в спокойное состояние, что говорит о завершении магнитной бури.

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Об этом во вторник, 13 августа, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

— В настоящее время геомагнитный индекс Kp находится на уровне 2-3, что соответствует спокойному состоянию поля Земли, — говорится в сообщении.

Земля вышла из солнечной плазмы несколько часов назад. По данным источника, возобновление событий маловероятно, но полностью исключать вспышки нельзя. Выбросы в зоне воздействия сохранятся на высоком уровне в течение 2-3 дней, следует из сообщения на сайте.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что магнитная буря слабой интенсивности продлится до вечера 13 августа.

Руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что если магнитная буря продлится до вечера, то жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут увидеть северное сияние. По прогнозу Богачева, в случае если буря продолжится до 20:00 или даже до 21:00 по московскому времени, красивое явление можно будет наблюдать не только в столицах, но и в других регионах Центральной России.