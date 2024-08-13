Оценена вероятность существования инопланетян в Млечном Пути

Ученые Колумбийского университета и Сиднейского института астрономии провели исследование, касающееся вероятности существования разумной жизни во Вселенной. Согласно исследованию, размещенному на сервере препринтов arXiv, Млечный Путь может быть либо заполнен инопланетными цивилизациями, либо быть пустым.

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Авторы исследования применили метод вероятностного анализа, известный как эксперимент Джейнса, к астробиологии и уравнению Дрейка. Они предположили, что существование разумной жизни в нашей галактике можно рассматривать по принципу «все или ничего».

Метод Джейнса, основанный на статистике и байесовском анализе, предполагает, что вероятность определенных событий либо крайне мала, либо, наоборот, очень велика. Ученые адаптировали этот подход для поиска внеземного разума, предполагая, что галактика либо полна разумной жизни, либо почти полностью ее лишена.

Это создает «проблему тонкой настройки», аналогичную той, что обсуждается в контексте космологии, где жизнь возможна лишь при очень специфических условиях. Она заключается в том, что человечество могло бы существовать в период, когда внеземные цивилизации только появились и начали расширяться по всей галактике и, таким образом, еще не были замечены приборами. Однако рост населения, по мнению ученых, ускоряется очень быстро, и маловероятно попасть в узкий промежуток между эпохами еще пустой галактики и полностью колонизированной.

Несмотря на скептические выводы, ученые подчеркивают важность продолжения поисков внеземного разума и считают, что SETI заслуживает дальнейшего финансирования и поддержки. Они также предполагают, что наиболее перспективным может быть исследование внегалактических источников для обнаружения разумной жизни.