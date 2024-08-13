В Telegram на Android появится фильтр с возрастным ограничением

В мессенджер Telegram добавят фильтр контента с возрастным ограничением 18+. Речь идет об устройствах Android, передает Telegram-канал «Код Дурова».

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Переключатель будет добавлен в настройки чатов с одним из ближайших обновлений. Параллельно на площадке появятся еще две функции: донаты и возможность сделать подписку на канал платной. В качестве валюты выступит Telegram Stars, выяснил канал.

Ранее СМИ сообщили, что владельцам российских Telegram-каналов закрыли доступ к монетизации. В приложении она появилась в июне, этот раздел был доступен только владельцам каналов. С этой функцией авторы Telegram-каналов могли получать 50% дохода от рекламы, которая в них отображается. Тогда сообщалось, что покупка рекламы и вознаграждение доступны не ранее, чем через 21 день после поступления средств на баланс.

До этого сообщалось, что в Telegram появилась внутренняя валюта. Тогда основатель мессенджера Павел Дуров в своем канале в мессенджере заявил, что теперь с помощью Telegram Stars можно приобрести электронные книги, курсы, различные предметы в играх в приложениях на Android и iOS и многое другое.