В Помпеях вместе с сокровищами нашли останки двух жертв извержения

Археологи раскопали в Помпеях останки еще двух жертв древнего извержения. Скелеты находились внутри помещения, которое, вероятно, являлись спальней. После пробуждения Везувия в 79 году нашей эры они оказались в ловушке.

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Останки принадлежали мужчине и женщине. Женщина лежала на кровати. Рядом с ее телом нашли золотые, серебряные и бронзовые монеты, сережки из золота и жемчуга и другие украшения.

Находку сделали в Регионе IX. Этот район Помпеев долгое время оставался неисследованным, только в последние годы ученые стали проводить там работы. Его площадь оценили в 3200 квадратных метров.

Исследования показали, что комнату использовали как временную спальню, пока в остальной части дома шло строительство. Ученые смогли восстановить элементы обстановки. Среди них были деревянная кровать, стол с мраморной столешницей, сундук, табурет и опрокинувшийся бронзовый канделябр.

Предположительно, пара заперлась в комнате, чтобы переждать извержение. Но затем пирокластический поток хлынул внутрь и заблокировал двери. Люди не смогли выбраться и погибли, сообщает сайт археологического парка.

Ранее в Помпеях нашли тела двух мужчин, погибших под рухнувшей стеной. На момент смерти обоим было около 50 лет.