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Поток Персеиды и Аврора: уникальные кадры звездного камнепада и северного сияния

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Северное сияние в Нортумберленде, Англия
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Северное сияние в Нортумберленде, Англия 
© legion-media.ru
Северное сияние в штате Висконсин, США
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Северное сияние в штате Висконсин, США 
© legion-media.ru
Северное сияние и падающий метеор в графстве Девон, Англия
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Северное сияние и падающий метеор в графстве Девон, Англия 
© legion-media.ru
Падаюший метеор потока Персеиды в Саксонии, Германия
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Падаюший метеор потока Персеиды в Саксонии, Германия 
© globallookpress.com

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Падаюший метеор потока Персеиды и северное синяие в Саксонии, Германия
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Падаюший метеор потока Персеиды и северное синяие в Саксонии, Германия 
© globallookpress.com
Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. В кадре - церковь Рождества Христова
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Северное сияние, наблюдаемое в селе Гололобово Московской области из-за сильной магнитной бури. В кадре - церковь Рождества Христова 
© РИА Новости
Северное сияние в Германии
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Северное сияние в Германии 
© ТАСС
Северное сияние в штате Висконсин, США
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Северное сияние в штате Висконсин, США 
© ТАСС
Поток Персеиды в Македонии
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Поток Персеиды в Македонии 
© ТАСС

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Северное сияние в Австралии
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Северное сияние в Австралии 
© ТАСС
Поток Персеиды над гробницей-святилищем на горе Немрут, Турция
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Поток Персеиды над гробницей-святилищем на горе Немрут, Турция 
© ТАСС
Поток Персеиды в Македонии
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Поток Персеиды в Македонии 
© ТАСС
Падающая звезда из метеорного потока Персеиды в небе над смотровой площадкой "Звездопад воспоминаний" на горе Климентьева, Крым
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Падающая звезда из метеорного потока Персеиды в небе над смотровой площадкой "Звездопад воспоминаний" на горе Климентьева, Крым 
© ТАСС
Поток Персеиды в Македонии
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Поток Персеиды в Македонии 
© ТАСС

В этом году жители Земли не только насладились летним звездопадом, вызванным метеоритным потоком Персеиды, но и увидели северное сияние. Минувшей ночью Аврору наблюдали в северных широтах по всему миру из-за сильной геомагнитной бури. На это же время пришелся пик потока Персеид, когда в атмосфере планеты сгорает до 120 метеоров в час, или один-два метеора в минуту. Многим фотографам удалось запечатлеть это событие. У некоторых счастливчиков получилось сделать уникальные кадры летнего звездопада на фоне северного сияния.

По прогнозам астрономов, максимум активности Персеид продлится до 20 августа. Поток лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро — в восточном направлении и высоко над горизонтом. Кто знает, может и вам повезет сделать фотографии этих двух астрономических явлений.

Пока же наслаждаемся самыми яркими кадрами Персеид и Авроры в галерее "Рамблера".