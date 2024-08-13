Поток Персеиды и Аврора: уникальные кадры звездного камнепада и северного сияния

В этом году жители Земли не только насладились летним звездопадом, вызванным метеоритным потоком Персеиды, но и увидели северное сияние. Минувшей ночью Аврору наблюдали в северных широтах по всему миру из-за сильной геомагнитной бури. На это же время пришелся пик потока Персеид, когда в атмосфере планеты сгорает до 120 метеоров в час, или один-два метеора в минуту. Многим фотографам удалось запечатлеть это событие. У некоторых счастливчиков получилось сделать уникальные кадры летнего звездопада на фоне северного сияния.

По прогнозам астрономов, максимум активности Персеид продлится до 20 августа. Поток лучше всего наблюдать во второй половине ночи и под утро — в восточном направлении и высоко над горизонтом. Кто знает, может и вам повезет сделать фотографии этих двух астрономических явлений.

Пока же наслаждаемся самыми яркими кадрами Персеид и Авроры в галерее "Рамблера".