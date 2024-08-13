Из растений создали антимикробные наночастицы

Ученые Химико-технологического университета в Праге создали экологически безопасные наночастицы, используя экстракты растений Cannabis sativa и Vitis vinifera. Результаты исследования опубликованы в журнале RSC Advances.

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Специалисты разработали метод, при котором биологически активные соединения, извлеченные из отходов каннабиса и винограда, смешиваются с нитратом серебра и тетрахлорзолотой кислотой для получения биметаллических наночастиц (AgAuNP).

Полученные наночастицы были охарактеризованы с использованием спектрофотометрии в ультрафиолетовом диапазоне, а также просвечивающей электронной микроскопии и рентгеновской дифракции. Это позволило ученым подробно изучить структуру и свойства AgAuNP.

Биосинтезированные частицы обладали значительной антимикробной активностью против нескольких штаммов бактерии Pseudomonas aeruginosa. Эти наночастицы не только подавляют рост патогенных микроорганизмов, но и предотвращают образование биопленок, что особенно важно в борьбе с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.