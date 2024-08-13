Рынку ИИ предсказали «зиму»

Глобальный рынок программ на основе искусственного интеллекта (ИИ) ожидает очередная "зима" - период снижения интереса к технологиям. Она станет третьей в истории и будет вновь вызвана разочарованием инвесторов из-за несбывшихся ожиданий, считает генеральный директор компании Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

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Он напомнил, что предыдущие "зимы ИИ" наблюдались с 1974 по 1980 годах и с 1987 по 1994 годах. Первая характеризовалась неудачами ИИ-систем в сфере машинного перевода, не учитывавшем контекст высказываний, а вторая - провалом экспертных систем, которым для эффективной работы не хватало объемов данных и вычислительных мощностей, а обслуживание требовало больших затрат. Обе "зимы" были вызваны накопившимся разочарованием в "мыслящих машинах", результаты работы которых не соответствовали ожиданиям и вложенным средствам.

"Сейчас глобальный рынок программ на базе искусственного интеллекта перегрет. Есть основания ждать новую "зиму", вызванную разочарованием в ожиданиях прибыли, и первые звоночки уже есть. Недавняя турбулентность на биржах была вызвана в том числе вопросами инвесторов насчет того, когда же финансовые вложения в генеративный искусственный интеллект начнут окупаться. На это представители отрасли ясного ответа не дали", - сказал ТАСС Арлазаров.

Эксперт отметил, что "зима ИИ" может наступить в любой момент и продлиться несколько лет. Предотвратить ее можно, но это предполагает "серьезную смену приоритетов".

"Если целью развития ИИ являются новые лекарства и материалы, то проверить, приносят ли инвестиции прибыль, довольно просто: у вас на руках, например, новый антибиотик или средство для создания процессоров. Но что делать с генерируемыми нейросетями картинками и текстами? Хотя разработчики и уверяют, что их качество растет с каждой версией, но экономические выгоды от использования ИИ таким образом все еще крайне туманны, если не сказать - невнятны", - добавил он.

"Зима" сменяется "летом"

Говоря о развитии генеративных нейросетей, в том числе российских, он отметил важность таких проектов, но указал на то, что ИИ может применяться и для получения новых материалов и лекарств, а также для постановки более точного диагноза.

"В ближайшие годы люди, вероятнее всего, пресытятся новостями о нейросетях или появится новый инфоповод, и этот пузырь языковых моделей лопнет", - отметил он, указав на то, что это событие может послужить началом "зимы ИИ".

Арлазаров также считает, что "зимы" характерны для почти любой сферы деятельности из-за постоянного переключения инвесторов с направления на направление для поиска прибыли.