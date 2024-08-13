Политолог назвал условие, при котором WhatsApp могут заблокировать в РФ

Мессенджер WhatsApp могут заблокировать в России тогда, когда появится его отечественный аналог. Таким мнением в разговоре с Pravda.Ru поделился политолог, глава коммуникационной компании «Маркком» Сергей Маркелов.

© Газета.Ru

По его мнению, соответствующее решение могут принять только после создания альтернативы.

«У нас базовый постулат, по которому принимаются — это же политическое решение, не только экономическое, — политические решения по блокировке каких-то информационных ресурсов (а WhatsApp — это хоть и мессенджер, но тоже информационный ресурс в данном случае: там и рекламка пошла, и все в оригинальном WhatsApp), то, соответственно, главный тезис один — это некорректная работа с личной информацией потребителя, и это аргумент о том, что небезопасно», — сказал Маркелов.

Эксперт напомнил, что, как и с YouTube, эту тему могут долго обсуждать, а после — в один момент заблокировать мессенджер.

3 августа портал WABetaInfo сообщал, что в бета-версии WhatsApp для iPhone появился отдельный чат с искусственным интеллектом Meta (признана в России экстремистской и запрещена) AI на базе языковой модели Llama 3.1. Нововведение было замечено в бета-версии WhatsApp для iOS под номером 24.16.10.70, который можно скачать в TestFlight.