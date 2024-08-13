В Испании появился первый генетически модифицированный ягненок

Ученые из Национального института сельскохозяйственных и пищевых исследований и технологий создали первого в Испании генетически модифицированного ягненка. Об этом сообщил Высший совет по научным исследованиям королевства.

По его информации, группа специалистов "создала первого генетически модифицированного ягненка в Испании". Животное получило имя Теодоро. Он "послужит для изучения репродуктивных нарушений у фермерских животных и [станет] моделью для понимания процесса оплодотворения у человеческого вида", добавили в совете.

Как уточнил один из исследователей Пабло Бермехо-Альварес, "генетически модифицированные модели животных необходимы для расширения знаний о любых биологических процессах". По словам специалиста, эти животные содержат генетические модификации, "которые устраняют или модифицируют определенный ген и, следовательно, позволяют однозначно узнать его функцию в биологическом процессе".