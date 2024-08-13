Представлен первый мини-ноутбук с новым процессором AMD

Компания GPD представила мини-ноутбук под управлением Windows под названием Pocket 4. Устройство появилось всего спустя два месяца после выхода Pocket 3, сообщает портал Notebook Check.

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GPD Pocket 4 позиционируется как мини-ноутбук, а не портативная консоль, что отличает новинку от других устройств GPD, таких как Win Mini. Pocket 4 оснащается сенсорным 8,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2560x1600 пикселей, частотой обновления 144 Гц и максимальной яркостью 500 нит.

Ключевая особенность экрана заключается в том, что он установлен на вращающемся шарнире, что позволяет использовать его в различных положениях, в том числе в виде планшета при повороте экрана на 180 градусов.

Pocket 4 является одним из первых гаджетов с APU AMD Strix Point (Ryzen AI 300) — за производительность в новинке отвечает процессор Ryzen AI 9 HX 370 с TDP до 28 Вт и iGPU Radeon 890M.

Устройство в зависимости от модификации предлагает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5-7500 и M.2 2280 SSD вплоть до 4 ТБ. Среди прочих характеристик отмечается наличие аккумулятора емкостью 44,8 Вт*ч и модульного порта, для которого GPD разработала KVM, модем LTE, адаптеры RS-232 и слот для SD-карт.

GPD Pocket 4 поступит в продажу в октябре 2024 года. Стоимость устройства пока не раскрывается.