В России начали продавать смартфоны Oppo Reno12

На российском рынке представили смартфоны серии Oppo Reno12. Об этом говорится в пресс-релизе «М.Видео-Эльдорадо», поступившем в «Газету.Ru».

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Модель Oppo Reno12 F оснащается 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с частотой 120 Гц с максимальной яркостью 1200 нит, а также стереодинамиками с возможностью увеличения громкости до 300%.

Основная камера с разрешением 50 Мп дополнена ультраширокоугольным модулем на 8 Мп и датчиком глубины на 2 Мп. Селфи-камера получила сенсор с разрешением 32 Мп.

Флагманская модель Oppo Reno12 Pro предлагает 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, который прикрыт закаленным стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2. В основе корпуса смартфона лежит каркас из сплава собственной разработки Oppo под названием AM04. Он сочетает в себе несколько металлов и значительно повышает надежность смартфона.

В качестве основной камеры в Oppo Reno12 Pro используется 50 Мп сенсор Sony LYT600 с оптической стабилизацией, дополненный телеобъективом с двухкратным оптическим зумом и разрешением 50 Мп и ультраширокоугольным модулем на 8 Мп, а также селфи-камерой на 50 Мп.

За производительность Oppo Reno12 Pro отвечает чипсет Dimensity 7300 Energy, а в Reno12 F — среднебюджетный Snapdragon 685. В смартфонах стоят аккумуляторы на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт в Reno12 F и мощностью 80 Вт в Reno12 Pro.

В России Oppo Reno12 F доступен в версии с 256 и 512 ГБ постоянной памяти составляет за 23 и 26 тыс. руб. соответственно. Oppo Reno12 Pro в версии 12/512 ГБ предлагается уже за 45 тыс. руб.