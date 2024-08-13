В Сеть утекли характеристики Xiaomi Redmi K80 Pro

В Сети появились утечки о характеристиках долгожданного Xiaomi Redmi K80 Pro.

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Согласно данным инсайдера Digital Chat Station, новый флагман от Redmi будет оснащен плоским OLED-дисплеем с тонкими рамками и вырезом под фронтальную камеру.

Ожидается, что экран будет поддерживать разрешение 2K и встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Под капотом у Redmi K80 Pro будет установлен чипсет Snapdragon 8 Gen 4, что делает его одним из самых производительных смартфонов на рынке. На задней панели устройства разместится тройная камера, включающая в себя 50-мегапиксельный основной сенсор и телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом.

Дизайн Redmi K80 Pro включает стеклянную заднюю панель и металлическую рамку. Камера будет находиться в круглом модуле в верхнем левом углу, без декоративных элементов, которые были у предшественника, K70 Pro.

Что касается батареи, есть противоречивые данные: по одним слухам, устройство получит аккумулятор емкостью 5500 мАч, по другим — 6000 мАч. Также ожидается поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Официальный анонс устройства ожидается в ноябре этого года.