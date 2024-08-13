В античном городище в Крыму нашли 25 бронзовых монет

25 боспорских монет нашли археологи в районе античного городища Артезиан, который расположен в Ленинском районе Крыма. Подробности о находках рассказал начальник Артезианской экспедиции, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков МГПУ Николай Винокуров.

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Специалист подчеркнул, что найденные артефакты выполнены из бронзы. Однако не все монеты хорошо сохранились. Некоторые из них обгорели. Эксперт предположил, что это произошло после пожаров. Также пока не удалось установить, когда появились данные монеты. Согласно словам Винокурова, их датировка может быть слишком широкой. Ученые отметили, что возраст монет может достигать двух тысяч лет.

Подобные ценности не считаются редкостью на территории городища Артезиан. Археологи периодически замечают артефакты в данной местности. Во времена античности это был передовой пункт. Он защищал земли Боспорского царства от набегов кочевников.

«Монеты находим в процессе работы постоянно. Пока сложно точно сказать, к какому веку они относятся, поскольку мы их еще не реставрировали. Но в основном это монеты первых веков нашей эры», – проинформировал профессор.

После изучения и реставрации артефакты переместят в Керченский музей древностей. Там они пополнят коллекцию археологических находок. Благодаря артефактам специалисты смогут узнать возраст исторических слоев земли. Также им удастся представить, какой была та или иная эпоха. Зачастую на монетах выгравированы бюсты правителей того времени, монограммы и знаки достоинства, пишет «Комсомольская правда».

Ранее российские археологи провели раскопки на территории на объекте «Селище Подосинки I» в Новой Москве. Им удалось найти более 100 артефактов, большинство из которых относились к XIV-XV векам.