На вулкане Эбеко появился новый действующий кратер

Второй действующий кратер появился на вулкане Эбеко, расположенном в Большой Курильской гряде. Видео появилось в Telegram-канале туристической компании Kuril Band.

Кадры стихийного события опубликовали 12 августа. Группа туристов запечатлела, как из кратера начал вырываться пар и пепел.

«То есть, фактически, у нашего любимого вулкана теперь два действующих кратера», — отметили в Kuril Band.

Напомним, что Эбеко имеет высоту 1156 метров. Он расположен на острове Парамушир в 7 километрах от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Вулкан активно выбрасывает дым и пепел с 20 октября 2016 года. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года — тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 километров.

Выбросы из кратеров регулярно происходят и сейчас. 8 августа вулкан «поднял» столб пепла на высоту 3 километра, а 5 августа — на высоту 3,5 километра.