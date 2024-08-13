Наушники Google Pixel Buds Pro 2 получат улучшенный шумодав

Новые наушники Google Pixel Buds Pro 2 могут получить значительно улучшенную функцию активного шумоподавления (ANC).

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Она будет в два раза эффективнее по сравнению с предыдущей моделью. И все это благодаря новому чипу «Tensor A1».

Отметим, что это первый случай, когда Google внедряет собственный процессор Tensor в свои наушники, обещая тем самым значительное повышение производительности.

Согласно утечке, Pixel Buds Pro 2 смогут работать до 30 часов с использованием зарядного кейса (или до 8 часов без него), хотя пока неизвестно, идет ли при этом речь о включеннм шумодаве.

Для сравнения, оригинальные Pixel Buds Pro предлагают до 31 часа прослушивания без активного шумоподавления и до 11 часов — с ним.

Кроме того, ожидается, что наушники получат функцию обнаружения разговоров, а также возможность «бесшовного» подключения к Pixel Watch, планшету и телефону.

Утечка появилась за день до официального анонса Pixel Buds Pro 2, вместе с Pixel 9, Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold.