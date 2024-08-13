В России начали разработку альтернативы Android и iOS

Российская компания, разработчик ALT Linux, «Базальт СПО» начала разработку новой российской альтернативы Android и iOS с открытым кодом. Об этом пишет издание «РБК».

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Компания уже зарегистрировала товарный знак AltPhone для своей новой ОС. Она будет создана на ядре Linux с использованием программных компонентов, включенных в независимый репозиторий проекта «Сизиф». В разработку ОС будет вложено «несколько сотен миллионов рублей». Это на порядок меньше потенциальной стоимости разработки новой ОС не на открытом коде.

В России уже есть несколько собственных ОС, чаще всего их используют для государственных нужд. Их разработчиками стали компании «Открытые мобильные платформы» — создатели ОС «Аврора», НТЦ ИТ «РОСА» (Rosa Mobile), группа «Астра» (Astra Mobile), «Лаборатория Касперского» (KasperskyOS), входящая в «ИКС Холдинг» Yadro (Kvadra OS) и «Ред Софт» («Ред ОС М»).

В августе 2022 года в России уже была представлена адаптированная для мобильных устройств альтернативная оперативная система Astra Linux Special Edition от «Базальт СПО».